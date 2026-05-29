Румыния объявила о закрытии генконсульства России в Констанце

Власти Румынии решили закрыть генеральное консульство России в Констанце после происшествия с неизвестным беспилотником в городе Галац. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны.

Румынский лидер заявил, что на фоне случившегося генконсул России в Констанце объявлен персоной нон грата, а работа дипломатического представительства будет прекращена.

В пятницу, 29 мая, неопознанный беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Галаце. В результате возник пожар и пострадали два человека. Румынские военные заявили, что они отслеживали дрон с того момента, как он вошел в воздушное пространство страны. По тревоге в небо были подняты два истребителя. Пилотам разрешили поразить цели.

После произошедшего в румынский МИД был вызван посол России. Там заявили, что проинформировали дипломата о мерах, которые власти страны намерены принять на официальном уровне. При этом румынская сторона так и не предоставила доказательств, что инцидент с дроном как-то связан с Россией.

Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с беспилотником в Румынии.

