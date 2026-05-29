«Ядерный гриб» в небе: запуск ракеты-носителя New Glenn обернулся катастрофой
Свидетелями взрыва стали граждане, которые находились во многих километрах от стартового комплекса.
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ракета носитель New Gleen взорвалась на стартовом комплексе
Американская ракета-носитель New Glenn взорвалась в стартовом комплексе LC-36 во Флориде. Об этом сообщил аккаунт Национального научного фонда США в социальной сети.
Известно, что инцидент случился во время проведения статических огневых испытаний. Взрыв оказался таким сильным, что после него в небе появилось огромное облако пламени, которое напоминало ядерный гриб. Его свидетелями стали граждане, которые находились во многих километрах от стартового комплекса.
@blueorigin massive explosion tonight at a launch pad. What was that?! pic.twitter.com/3Qs6NfuOsk— T Hanes (@THanes1021) May 29, 2026
Ракета New Glenn создана американской компанией Blue Origin. Ее назвали в честь астронавта Джона Гленна. Впервые корабль запустили 16 января 2025 года с космодрома на мысе Канаверал. При этом сам процесс переносили несколько лет. В ноябре того же года планировался второй запуск, однако в последний момент пуск остановили из-за выявления технических проблем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители канадской провинции Британская Колумбия стали свидетелями «эффекта медузы» после запуска ракеты Falcon 9 предпринимателя Илона Маска. Однако некоторые граждане испугались, увидев явление в небе — они заявили об нашествии инопланетян.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?