«В моем сердце»: Мерзликин назвал детей своей самой большой любовью

Мурад Устаров
Артист назвал доверие к ним единственным методом воспитания.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Актер Андрей Мерзликин признался, что после расставания с супругой приоритеты в его жизни изменились: теперь для него самое главное — это дети. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии Института развития интернета (ИРИ).

«Мое сердце не свободно, в нем живут дети. Самая моя большая любовь — это мои дети», — сказал звезда фильма «Бумер».

Артист также объяснил свой подход к воспитанию детей. По его словам, главный принцип лежит в полном доверии к ним. Мерзликин подчеркнул, что они должны ощущать отцовскую любовь.

«Детям я доверяю полностью. Полное доверие — единственный метод моего воспитания. Они должны чувствовать, что я их люблю. Это единственное, что я в себе контролирую. Им должно быть понятно, что я их люблю», — отметил Андрей.

Говоря о способностях современных детей контролировать чувство восторга, Мерзликин заявил, что именно взрослые лишены этого навыка, так как подростки сегодня более сильно «прокачанные» в таких вопросах. Он добавил, что благодаря появлению в школах предмета «Эмоциональный интеллект» дети научились контролировать себя.

Кроме того, артист считает, что установка личных границ в интернете необходима, поскольку это сделает общение совершенно другим.

«Вполне себе то самое пространство, где надо это отчерчивать. Легче общаться экологично, меньше будет подавленного чувства, когда интернет был численным полем хаоса», — добавил Мерзликин.

Ранее актер заявил, что после развода с женой принял осознанное решение отвечать за воспитание и содержание своих детей.

