«Взял на себя ответственность»: Мерзликин о жизни с детьми после развода

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 1 216 0

Забота о сыновьях и дочерях стала для артиста внутренним ростом и большой радостью.

С кем живут дети Мерзликина после развода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Андрей Мерзликин: я взял на себя ответственность за детей после развода с женой

Российский актер Андрей Мерзликин сознательно взял на себя ответственность по воспитанию и содержанию детей после развода с женой. Об этом он заявил в интервью для «Каравана историй».

Артист впервые открыто рассказал о том, как живет после расставания с супругой Анной Осокиной. В почти двадцатилетнем браке Андрей и Анна воспитали четверых детей: 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара.

После развода дети остались жить с отцом. При этом Мерзликин отказался подробно комментировать сам разрыв, сказав лишь, что «так бывает» и «ничего страшного». По словам артиста, он принял, что его жизнь продолжается, а у Анны уже новые отношения.

Для Мерзликина взять ответственность за детей стало способом сохранить семью, хотя и в новом формате. Актер расценивает это, как новый уровень внутреннего роста и большую душевную радость. По его словам, для него «архиважно», чтобы Федор, Серафима, Евдокия и Макар были рядом.

Ранее Мерзликин рассказал 5-tv.ru, как встретил Новый год с 30 подростками.

Лучшее из мира щоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака...

«Взял на себя ответственность»: Мерзликин о жизни с детьми после развода
