Путин встретился с Лукашенко на полях форума в Астане
Лидеры принимают участие в саммите стран ЕАЭС.
Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Казаков; 5-tv.ru
На полях форума президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом стало известно только что.
Тем временем в Малом зале Дворца Независимости в Астане собрались журналисты. Как ожидается, скоро к ним выйдет Владимир Путин и пообщается с прессой перед вылетом из Казахстана.
Незадолго до встречи с Путиным Лукашенко вышел к прессе и рассказал о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам белорусского лидера, он предложил коллеге позвонить Путину и при встрече поговорить по-мужски.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко крайне эмоционально отреагировал на планы по возможному объединению Молдавии с Румынией. На встрече с экс-главой Молдавии и лидером Партии социалистов Игорем Додоном он заявил, что как человек, влюбленный в эту страну, с ужасом слышит и воспринимает такие намерения.
