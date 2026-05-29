Путин встретился с Лукашенко на полях форума в Астане

Лидеры принимают участие в саммите стран ЕАЭС.

На полях форума президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом стало известно только что.

Тем временем в Малом зале Дворца Независимости в Астане собрались журналисты. Как ожидается, скоро к ним выйдет Владимир Путин и пообщается с прессой перед вылетом из Казахстана.

Незадолго до встречи с Путиным Лукашенко вышел к прессе и рассказал о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам белорусского лидера, он предложил коллеге позвонить Путину и при встрече поговорить по-мужски. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко крайне эмоционально отреагировал на планы по возможному объединению Молдавии с Румынией. На встрече с экс-главой Молдавии и лидером Партии социалистов Игорем Додоном он заявил, что как человек, влюбленный в эту страну, с ужасом слышит и воспринимает такие намерения.

