Во всем Уральском федеральном округе объявили угрозу ракетной опасности

Мария Гоманюк
Ответственные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ракетная опасность на Урале 29 мая — новости и подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Угрозу ракетной опасности впервые объявили во всем Уральском федеральном округе

Режим ракетной опасности впервые объявили на территории всего Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в мессенджере МАКС.

«Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим «Ракетная опасность», — отметил он в сообщении.

Жога добавил, что все ответственные службы были переведены в режим повышенной готовности. Также, по его словам, принимаются дополнительные меры для защиты жителей.

До этого режим ракетной опасности объявили и в других регионах. Сообщения о таких мерах поступили из Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чувашии и Тюменской области.

Отмечалось, что порядок действий для населения остается таким же, как при угрозе атаки беспилотников. Жителям необходимо следить за официальными сообщениями, сохранять спокойствие и выполнять рекомендации экстренных служб.

Введение режима связано с необходимостью заранее предупредить людей и обеспечить готовность служб к возможным угрозам. Власти подчеркивали, что меры направлены прежде всего на безопасность населения.

