Во всем Уральском федеральном округе объявили угрозу ракетной опасности

Угрозу ракетной опасности впервые объявили во всем Уральском федеральном округе

Режим ракетной опасности впервые объявили на территории всего Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в мессенджере МАКС.

«Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим «Ракетная опасность», — отметил он в сообщении.

Жога добавил, что все ответственные службы были переведены в режим повышенной готовности. Также, по его словам, принимаются дополнительные меры для защиты жителей.

До этого режим ракетной опасности объявили и в других регионах. Сообщения о таких мерах поступили из Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чувашии и Тюменской области.

Отмечалось, что порядок действий для населения остается таким же, как при угрозе атаки беспилотников. Жителям необходимо следить за официальными сообщениями, сохранять спокойствие и выполнять рекомендации экстренных служб.

Введение режима связано с необходимостью заранее предупредить людей и обеспечить готовность служб к возможным угрозам. Власти подчеркивали, что меры направлены прежде всего на безопасность населения.

