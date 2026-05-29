«Молчала и побаивалась»: Бабкина похвалила Бузову за роль в театре

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 48 0

Бузова оказалась единственной представительницей шоу-бизнеса, которую пригласили в спектакль.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Бабкина похвалила Бузову за игру в спектакле «Покровские ворота»

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина похвалила певицу и телеведущую Ольгу Бузову за участие в спектакле «Покровские ворота» Московского фольклорного центра «Русская песня». Певица стала приглашенной актрисой постановки и сыграла в ней Людочку. Об этом Бабкина рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках клипа на свой дуэт с певицей Ивушкой.

По ее словам, Бузова оказалась единственной представительницей шоу-бизнеса, которую пригласили в спектакль. Артистка пояснила, что телеведущей предложили образ, который не похож на ее привычное сценическое амплуа — громкой и иногда конфликтной дамы. Ольге нужно было сыграть нежную, спокойную и немного испуганную героиню.

Во время репетиций, как рассказала Бабкина, она специально давила на Бузову по роли, а та должна была молчать и показывать робость. По словам артистки, Бузова справилась с этой задачей на все сто.

«Я ей говорю: «Значит так, я буду на тебя давить очень сильно, а твоя задача — невинно молчать и побаиваться», — вспомнила Бабкина.

После репетиции народная артистка оценила работу Бузовой положительно. Она подчеркнула, что такое поведение было нужно не из-за личного отношения к певице, а по задумке режиссера.

«Ты молодец. Ты молодец», — сказала Бабкина после выступления Бузовой.

Ольга Бузова исполнила в спектакле роль Людочки. В советской экранизации «Покровских ворот» этот образ сыграла актриса Елена Коренева. Перед премьерой у певицы возникли проблемы с голосом. Она почти потеряла возможность говорить, однако после медицинской процедуры смогла выйти на сцену. Ей ввели раствор адреналина в область голосовых связок.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Ольга Бузова
27 мая
«Плачу каждый раз»: Бузова показала реакцию матери на новость о беременности
19 мая
Бузова едва не сорвала премьеру спектакля в театре: подробности драмы
9 мая
«У всех свои слезы и гордость»: как российские звезды поздравили страну с 9 Мая
9 мая
«С детства помню это чувство…» — Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы
30 апр
«Оно само приближалось!» — Дорохов обвинил Бузову в провокации к поцелую
25 апр
«Грандиозное возвращение»: Ольга Бузова поразила фанатов сменой имиджа
20 апр
«Я возвращаюсь на сцену»: Ольга Бузова получила роль в театральной постановке
20 апр
Чем пахнут знаменитости: любимые духи актрис, певиц и президентов
19 апр
Чекалина посадили, Лерчек борется за жизнь, а Бузова призналась в любви Киркорову: главные новости шоу-бизнеса
17 апр
Джигурда орет, но фотографируется, Крид грубит, а Шура — скромняга: как ведут себя звезды в обычной жизни
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

19:00
Российская Сахара: как среди гор Дагестана появился гигантский бархан Сарыкум
18:46
Липовые шедевры: в Москве раскрыли схему с подделками работ Эрнста Неизвестного
18:34
Во всем Уральском федеральном округе объявили угрозу ракетной опасности
18:33
«Молчала и побаивалась»: Бабкина похвалила Бузову за роль в театре
18:19
«Избавилась от синдрома самозванца»: Хилькевич получила диплом продюсера
18:10
Гимнастка Заикина взяла золото в упражнении с лентой на чемпионате Европы

Сейчас читают

Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам заключения
Отражение поколения: звезды на красной дорожке V национальной премии ИРИ
«Хочу быть в образе»: Дюжев рассказал про проклятие после сериала «Бригада»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео