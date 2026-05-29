«Молчала и побаивалась»: Бабкина похвалила Бузову за роль в театре
Бузова оказалась единственной представительницей шоу-бизнеса, которую пригласили в спектакль.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина похвалила певицу и телеведущую Ольгу Бузову за участие в спектакле «Покровские ворота» Московского фольклорного центра «Русская песня». Певица стала приглашенной актрисой постановки и сыграла в ней Людочку. Об этом Бабкина рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках клипа на свой дуэт с певицей Ивушкой.
По ее словам, Бузова оказалась единственной представительницей шоу-бизнеса, которую пригласили в спектакль. Артистка пояснила, что телеведущей предложили образ, который не похож на ее привычное сценическое амплуа — громкой и иногда конфликтной дамы. Ольге нужно было сыграть нежную, спокойную и немного испуганную героиню.
Во время репетиций, как рассказала Бабкина, она специально давила на Бузову по роли, а та должна была молчать и показывать робость. По словам артистки, Бузова справилась с этой задачей на все сто.
«Я ей говорю: «Значит так, я буду на тебя давить очень сильно, а твоя задача — невинно молчать и побаиваться», — вспомнила Бабкина.
После репетиции народная артистка оценила работу Бузовой положительно. Она подчеркнула, что такое поведение было нужно не из-за личного отношения к певице, а по задумке режиссера.
«Ты молодец. Ты молодец», — сказала Бабкина после выступления Бузовой.
Ольга Бузова исполнила в спектакле роль Людочки. В советской экранизации «Покровских ворот» этот образ сыграла актриса Елена Коренева. Перед премьерой у певицы возникли проблемы с голосом. Она почти потеряла возможность говорить, однако после медицинской процедуры смогла выйти на сцену. Ей ввели раствор адреналина в область голосовых связок.
