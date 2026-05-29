«Избавилась от синдрома самозванца»: Хилькевич получила диплом продюсера

Светлана Стофорандова Журналист

Это уже ее третье высшее образование.

Анна Хилькевич получила диплом продюсера

Актриса Анна Хилькевич стала дипломированным продюсером. Радостной новостью она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Звезда сериала «Универ» защитила диплом на отлично. Примечательно, что это уже третий документ о высшем образовании. Ранее Хилькевич окончила театральный вуз, а также получила специальность в области маркетинга и рекламы.

Актриса призналась, что совмещать учебу с работой и семьей во взрослом возрасте оказалось непросто, но она очень рада, что решилась пройти этот путь до конца. По словам Анны, новое образование помогло ей справиться с внутренними страхами.

«С помощью диплома я избавилась от синдрома самозванца. Во мне есть четкое убеждение, что учеба дает мне зеленый свет на активные действия», — призналась звезда в личном блоге.

Хилькевич добавила, что не планирует откладывать новые знания в долгий ящик, а собирается уже запускать свои первые продюсерские проекты.

Ранее Хилькевич называла главным приоритетом для себя семью, несмотря на загруженный рабочий график. 

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

