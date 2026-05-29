В гости к бабушке: нужно ли согласие второго родителя для поездки ребенка

Юрист Айвар: согласие обоих родителей нужно только при выезде ребенка за границу

Для поездки несовершеннолетнего ребенка по России нотариальное согласие второго родителя не требуется. Об этом в беседе с Life.ru рассказала юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По словам специалиста, оба родителя имеют равные права в отношении ребенка. Поэтому один из них может самостоятельно принять решение о поездке внутри страны, в том числе если планируется визит ребенка к бабушке в другой город.

«Обязательное согласие обоих родителей предусмотрено только при выезде ребенка за границу», — добавила Айвар.

При этом юрист отметила, что в конфликтных ситуациях лучше заранее оформить письменное согласие второго родителя. Такой документ поможет избежать вопросов со стороны транспортных компаний, гостиниц или правоохранительных органов.

Также Айвар пояснила, что отец или мать вправе обратиться в полицию, если второй родитель увез ребенка и не сообщил, где он находится. В таком случае заявление должны принять и провести проверку.

Однако сама по себе поездка ребенка с одним из родителей не считается похищением, если несовершеннолетний находится с законным представителем. По словам эксперта, уголовное дело в таких случаях, как правило, не возбуждают.

После установления местонахождения ребенка полиция чаще всего выносит отказной материал. Дальше спор между родителями решается в гражданском порядке.

