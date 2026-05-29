Токаев отметил положительную динамику развития ЕАЭС

Товарооборот внутри союза может установить новый рекорд уже в этом году.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продолжает демонстрировать устойчивый рост макроэкономических показателей. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«ЕАЭС сохраняет положительную динамику макроэкономического развития. Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного валового внутреннего продукта государств союза в 2026–2027 годах составят около 2,5%», — отметил казахстанский лидер.
Токаев также сообщил, что уже в 2025 году взаимный товарооборот стран союза может превысить 100 миллиардов долларов. При этом по итогам прошлого года этот показатель оказался выше 95 миллиардов долларов. При этом оценки международных организаций о состоянии глобального рынка неутешительны, признал Токаев.
«Согласно докладу МВФ (Международный валютный фонд. — Прим. ред.), в текущем году прогноз роста мировой экономики скорректирован в сторону замедления до трех процентов», — указал президент Казахстана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны ЕАЭС обеспечат себя ключевыми продуктами питания. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в ЕАЭС большое внимание уделяется продовольственной безопасности. Еще одним шагом вперед в этом направлении станет утверждаемые сегодня союзом распоряжение об общем рынке семян для сельскохозяйственных нужд. Российская сторона, как отметил президент, полностью одобряет эту инициативу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?