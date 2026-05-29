Дмитрий Песков: Армения встанет перед выбором между ЕС и ЕАЭС

Дарья Бруданова Журналист

По мнению пресс-секретаря президента России, республика движется к выходу из Евразийского экономического союза.

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru

Рано или поздно Армения встанет перед выбором между Евросоюзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов на саммите организации в Казахстане.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Армения как суверенное государство имеет полное право идти на сближение с ЕС. Однако власти страны не должны делать это за счет интересов другого союза — ЕАЭС. Дмитрий Песков не сомневается: такими темпами очень скоро республика окажется перед непростым выбором.

«Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам ЕАЭС», — сказал Песков.

Ранее в Кремле напомнили Еревану о будущем выборе между интеграционными форматами. По мнению пресс-секретаря президента России, Армения фактически движется к выходу из обоих объединений. Пока республика продолжает оставаться активным участником ЕАЭС.

