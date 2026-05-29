Липовые шедевры: в Москве раскрыли схему с подделками работ Эрнста Неизвестного

В Москве мужчину обвинили в продаже поддельных работ Эрнста Неизвестного

В Москве следователи предъявили обвинение военнослужащему Максиму Кошкареву по делу о продаже поддельных произведений искусства, которые выдавались за работы советского скульптора и художника Эрнста Неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Кошкарева обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права, хранении и перевозке контрафактных произведений для дальнейшей продажи, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина действовал в составе организованной группы с 2020 по 2026 год. Участники схемы изготовили не менее 30 поддельных произведений искусства без разрешения правообладателей. Затем картины и скульптуры продавались частным коллекционерам в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Мурманской области, а также за пределами России.

Правоохранители отметили, что общий доход от сделок составил не менее 90 миллионов рублей.

Во время расследования силовики провели серию обысков, в том числе на объектах Государственной Третьяковской галереи. Правоохранители изъяли 37 картин и десять скульптур. Все произведения направили на судебную экспертизу для установления настоящего авторства.

Суд по ходатайству военного следователя избрал обвиняемому меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Кроме того, на имущество Кошкарева наложили арест на сумму более 128 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с дворцом Михаила Романова в Петергофе. Объект культурного наследия оказался без охраны и реставрации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.