Собянин: На юге Москвы построят один из самых больших концертных залов

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 12 0

Площадка будет вмещать около 8,5 тысячи человек. Рядом с ней расположена станция метро «Технопарк».

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

В Нагатинском Затоне появится концертный зал. Он будет одним из самых больших в столице. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в мессенджере «Макс».

«Объект расположится на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений „Остров мечты“. Днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером — превращаться в крупный световой акцент», — написал мэр Москвы.

Зал вместит около 8,5 тысячи человек. В здание можно будет попасть с двух уровней: с улицы через главный вход, а также со второго этажа по пешеходной галерее, которая соединит концертный зал с парком «Остров мечты». Такое решение позволит разгрузить входные группы и ускорить проход посетителей.

Зрительный зал можно будет трансформировать под разные программы. Если убрать около двух тысяч кресел, партер превратится в танцпол.

Продумали и транспортную доступность — рядом с будущим концертным залом расположена станция метро «Технопарк». Строительство планируется завершить в 2028 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
5:11
ВСУ атаковали Таганрог: пострадали два человека, поврежден частный дом
4:54
Спокойствие сменится тревогой: геомагнитный прогноз на 30 мая
4:34
Еда не при чем: почему появляются отеки и как от них избавиться
3:49
Твердый сорт — не гарантия: как выбрать полезные макароны
3:12
Кости каторжников: древнее кладбище на острове может привести к эпидемии чумы

Сейчас читают

Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам заключения
Мурашки от музыки: почему любимая песня заставляет тело дрожать
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео