Дмитриев высказался о беспорядках во Франции после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Анастасия Федорова
Глава РФПИ назвал неконтролируемую иммиграцию одной из ошибок европейских бюрократов.

Фото: Reuters/Abdul Saboor

Политика бесконтрольной миграции стала одной из проблем Европейского союза, которую руководство объединения не может признать и исправить. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал погромы, которые произошли во Франции после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Празднование спортивного успеха быстро переросло в беспорядки, стихийные погромы и мародерство.

«Неконтролируемая иммиграция — одна из многих ошибок, которые бюрократы ЕС не могут признать и исправить», — написал Дмитриев в соцсетях.

По словам главы РФПИ, европейские власти не готовы открыто признать последствия собственной миграционной политики. Беспорядки во Франции стали очередным поводом для критики курса Брюсселя в этой сфере.

Ранее после победы «Пари Сен-Жермен» на улицы французских городов вышли тысячи болельщиков. В некоторых районах празднование сопровождалось поджогами, столкновениями и грабежами. Задержаны 416 человек, 283 из которых — в Париже.

