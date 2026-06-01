Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным россиянам

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 31 0

Церемония награждения приурочена к Международному дню защиты детей.

Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» девяти многодетным родителям. Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля, оно было приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.

«Мы чествуем большие дружные семьи, выражаем искреннее восхищение <…> нашим замечательным согражданам, которые по праву удостоены высоких государственных наград — ордена «Родительская слава» и звания «Мать-героиня», — заявил российский лидер.

Орден «Мать-героиня» получила Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин. Женщина вместе с мужем и десятью детьми переехала в Россию из Франции еще в 2015 году. Сейчас семья живет в Москве. Президент также наградил Симу Каркусову, у которой 15 детей, Александру Палютину и Татьяну Колотун, которые воспитывают по 13 детей, Бурлият Меджидову, у которой 12 детей, и мать десяти детей Наталью Автаеву.

Почетным орденом «Родительская слава» президент наградил три супружеские пары. Среди них — семьи Николая и Елены Соловьевых, Юрия и Ольги Власовых, а также Михаила и Евгении Дерягиных.

Орден «Родительская слава» учрежден в России в 2008 году. Его вручают родителям или усыновителям, которые воспитывают семерых и более детей, а орден «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:13
Раздражала плачем: суд вынес приговор мужчине, который убил пятимесячную дочь в Люберцах
17:06
Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным россиянам
16:57
В Барнауле 18 детей заразились норовирусом в психоневрологическом санатории
16:48
«Не будьте обманутыми»: брат Лерчек ответил тем, кто не верит в ее рак
16:45
«Я не боюсь»: звезда «Универа» пригласил Канье Уэста в Россию
16:43
Путин: Россия поддержит переезд в страну иностранцев, разделяющих традиционные ценности

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
«Я их не различаю пока»: мать четверняшек выписали из роддома в Петербурге
Путин поручил обеспечить россиян интернетом без перебоев даже при ограничениях
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео