Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным россиянам

Президент России Владимир Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» девяти многодетным родителям. Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля, оно было приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.

«Мы чествуем большие дружные семьи, выражаем искреннее восхищение <…> нашим замечательным согражданам, которые по праву удостоены высоких государственных наград — ордена «Родительская слава» и звания «Мать-героиня», — заявил российский лидер.

Орден «Мать-героиня» получила Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин. Женщина вместе с мужем и десятью детьми переехала в Россию из Франции еще в 2015 году. Сейчас семья живет в Москве. Президент также наградил Симу Каркусову, у которой 15 детей, Александру Палютину и Татьяну Колотун, которые воспитывают по 13 детей, Бурлият Меджидову, у которой 12 детей, и мать десяти детей Наталью Автаеву.

Почетным орденом «Родительская слава» президент наградил три супружеские пары. Среди них — семьи Николая и Елены Соловьевых, Юрия и Ольги Власовых, а также Михаила и Евгении Дерягиных.

Орден «Родительская слава» учрежден в России в 2008 году. Его вручают родителям или усыновителям, которые воспитывают семерых и более детей, а орден «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

