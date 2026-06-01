В Барнауле 18 детей заразились норовирусом в психоневрологическом санатории

В Барнауле 18 детей заразились норовирусом. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, несовершеннолетние были госпитализированы в больницу из местного психоневрологического санатория.

«Всего детей 18… У них подтвердился норовирус. 15 детей госпитализированы», — уточнил собеседник издания, добавив, что остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Дети были доставлены в больницу в состоянии легкой степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Источник распространения норовируса не установлен. Причины случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кадетском корпусе имени А. И. Лебедя в Красноярском крае произошло массовое отравление. В учреждении выявили 33 случая заболевания.

В Роспотребнадзоре региона уточнили, что у заболевших предположительно острая кишечная инфекция. Кроме того, у части кадетов была выявлена РНК норовируса. Специалисты выясняли обстоятельства инцидента, провели отбор проб готовой продукции и смывов с объектов внешней среды, а также обследовали сотрудников, задействованных в приготовлении и раздаче пищи. Образовательное учреждение перевели на дистанционный формат обучения.

