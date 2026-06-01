В Барнауле 18 детей заразились норовирусом в психоневрологическом санатории

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Несовершеннолетних госпитализировали.

В Барнауле 18 детей заразились норовирусом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Барнауле 18 детей заразились норовирусом. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, несовершеннолетние были госпитализированы в больницу из местного психоневрологического санатория.

«Всего детей 18… У них подтвердился норовирус. 15 детей госпитализированы», — уточнил собеседник издания, добавив, что остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Дети были доставлены в больницу в состоянии легкой степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Источник распространения норовируса не установлен. Причины случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кадетском корпусе имени А. И. Лебедя в Красноярском крае произошло массовое отравление. В учреждении выявили 33 случая заболевания.

В Роспотребнадзоре региона уточнили, что у заболевших предположительно острая кишечная инфекция. Кроме того, у части кадетов была выявлена РНК норовируса. Специалисты выясняли обстоятельства инцидента, провели отбор проб готовой продукции и смывов с объектов внешней среды, а также обследовали сотрудников, задействованных в приготовлении и раздаче пищи. Образовательное учреждение перевели на дистанционный формат обучения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным россиянам
16:57
В Барнауле 18 детей заразились норовирусом в психоневрологическом санатории
16:48
«Не будьте обманутыми»: брат Лерчек ответил тем, кто не верит в ее рак
16:45
«Я не боюсь»: звезда «Универа» пригласил Канье Уэста в Россию
16:43
Путин: Россия поддержит переезд в страну иностранцев, разделяющих традиционные ценности
16:42
За маской усталости: как распознать депрессию у себя и близких — типы, симптомы, профилактика

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
«Я их не различаю пока»: мать четверняшек выписали из роддома в Петербурге
Путин поручил обеспечить россиян интернетом без перебоев даже при ограничениях
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео