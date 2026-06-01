Самая известная блондинка в мире: сто лет назад родилась Мэрилин Монро

Эфирная новость 31 0

Юбилей кинодивы в Калифорнии отметили мировым рекордом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сто лет назад родилась Мэрилин Монро

Сто лет кинолегенде! Век назад на свет появилась удивительная Мэрилин Монро. Ее очарование пленило миллионы мужчин, а миллионы женщин старательно копировали ее образ. В Калифорнии юбилей Монро отметили рекордом Гиннесса — в Палм-Спринг собрались более ее тысячи двойников.

Путь к славе для Нормы Джин Бейкер начался с модельной карьеры. Фотограф заприметил ее, когда та еще была брюнеткой, трудилась на авиазаводе. После были пробы и съемки в кино. Творческий путь роковой блондинки сопровождали многочисленные романы.

За всю карьеру она снялась в 30 картинах. Пожалуй, самая известная роль — Душечка в фильме «В джазе только девушки». За нее Монро получила «Золотой глобус». Последним появлением на публике для Мэрилин стал день рождения Джона Кеннеди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как спустя почти 40 лет после выхода индийского хита «Жажда мести» сложились судьбы исполнителей главных ролей. Фильм режиссера Ракеша Рошана подарил целую галерею ярких образов, запомнившихся советским зрителям 1980–1990-х годов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:29
Десятые российско-китайские Молодежные игры завершились в Калининграде
12:23
Подозреваемого в убийстве 32-летней давности мужчину задержали во Владимирской области
12:14
«Линда — мама, Фадеев —папа»: как звезды делят легендарные хиты 1990-х
12:09
ВС РФ освободили Тихоновку в ДНР
12:07
«Не нашел свой стиль»: Валдис Пельш назвал песни SHAMAN неудачными
11:57
Самая известная блондинка в мире: сто лет назад родилась Мэрилин Монро

Сейчас читают

Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Пашиняна
Блогер Артем Чекалин просит об отмене приговора
Падение в пустоту: почему тело резко дергается перед засыпанием
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео