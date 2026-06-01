Самая известная блондинка в мире: сто лет назад родилась Мэрилин Монро

Сто лет назад родилась Мэрилин Монро

Сто лет кинолегенде! Век назад на свет появилась удивительная Мэрилин Монро. Ее очарование пленило миллионы мужчин, а миллионы женщин старательно копировали ее образ. В Калифорнии юбилей Монро отметили рекордом Гиннесса — в Палм-Спринг собрались более ее тысячи двойников.

Путь к славе для Нормы Джин Бейкер начался с модельной карьеры. Фотограф заприметил ее, когда та еще была брюнеткой, трудилась на авиазаводе. После были пробы и съемки в кино. Творческий путь роковой блондинки сопровождали многочисленные романы.

За всю карьеру она снялась в 30 картинах. Пожалуй, самая известная роль — Душечка в фильме «В джазе только девушки». За нее Монро получила «Золотой глобус». Последним появлением на публике для Мэрилин стал день рождения Джона Кеннеди.

