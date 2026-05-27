«Жажда мести»: что стало со звездами индийского фильма 38 лет спустя

Советские зрители 1980–1990-х хорошо помнят индийский хит «Жажда мести» — фильм, который подарил целую галерею ярких образов, но оставил в памяти фанатов лишь «те самые лица» актеров.

С тех пор прошло почти 40 лет, и судьбы исполнителей главных ролей сложились по-разному: кто-то стал мировой звездой, кто-то исчез из кино, а кто-то кардинально изменился внешне и образом жизни.

Сегодня Рекху, Кабира Беди и их коллег по культовому фильму порой трудно узнать. Как сложилась жизнь экранных врагов и союзников после успеха картины режиссера Ракеша Рошана? И кто сумел превратить славу в долгую карьеру, а кто остался заложником одной роли?

Арти Саксена и Джоти — актриса Бханурекха (Рекха) Ганешан

Кадр из к/ф «Жажда мести», реж. Ракеш Рошан, 1988 г.; Getty Images / Prodip Guha / Contributor

Настоящее имя актрисы, исполнившей главную роль, — Бханурекха Ганешан. Она родилась 10 октября 1954 года в городе Мадрас — ныне Ченнаи.

Ее мать была актрисой кино на телугу и тамильском, отец тоже снимался, но только на втором языке. Родители не были в официальном браке, и папа ушел из семьи, когда девочка была еще совсем маленькой. Решение подтолкнуть Бханурекху продолжить творческую династию осталось за ее мамой.

С самого детства девочка привыкла к съемочной площадке. Ей было около 13-ти, когда по настоянию матери она впервые появилась на экране в картине «Ранакот». Уже тогда продюсеры разглядели в юной актрисе будущую звезду, способную покорить Болливуд, и наперебой предлагали ей долгосрочные контракты.

Чтобы полностью посвятить себя карьере, Рекха в 14 лет бросила школу: часами учила сценарии, грустила, что не может исполнить мечту стать стюардессой и гулять с одноклассниками. Для съемок в кино на хинди ей пришлось выучить этот язык — в 1969 году она уже прекрасно им овладела.

Роль вдовы Арти Саксены, а затем ее новой «версии» Джоти в фильме «Жажда мести» оправдала слезы Рекхи: принесла всемирное признание и национальную кинопремию Filmfare в номинации «Лучшая женская роль» в 1988 году.

Сейчас, спустя почти 40 лет, Ганешан 71 год. За свою долгую карьеру она снялась более чем в 160 фильмах на разных языках: хинди, тамильском, телугу и бенгали. Она по-прежнему считается одной из величайших актрис в истории индийского кино. Однако личная жизнь звезды сложилась трагично.

В 1990 году она вышла замуж за бизнесмена Мукеша Агарвала, но брак продлился чуть больше года. В октябре 1990 года, когда Рекха была на съемках в США, ее муж покончил с собой, оставив записку «Не вините никого». Эта трагедия принесла актрисе волну травли в прессе, где ее обвиняли в случившемся и даже навесили ярлык «National Vamp» — национальной ведьмы.

Рекха так и не решилась выйти замуж во второй раз и сегодня живет в Мумбаи со своим племянником. Последнее упоминание о ней в новостях было в декабре 2025 года — тогда ее сравнили с другой индийской актрисой Джаей Баччан из-за высокомерия. Рекха отказалась сделать селфи с поклонницей в аэропорту, оттолкнув ее, а потом сразу же стала мило позировать папарацци.

Так что на сегодняшний день за ней, кроме «ведьмы», еще и прозвище «Джайя Баччан 2.0» — сразу вопрос: свидетельство ли это ее неугасающей популярности или падение репутации?

Санджай Варма — актер Кабир Беди

Кадр из к/ф «Жажда мести», реж. Ракеш Рошан, 1988 г.; Getty Images / IMDb / Contributor

Актер Кабир Беди родился 16 января 1946 года в Пенджабе в семье известного политика и духовного деятеля, поэтому абсолютно не собирался становиться актером. Получив хорошее образование, Кабир подумывал заниматься наукой, пока его случайно не пригласили сняться в рекламе табака, которую показывали в кинотеатрах. Именно тогда на него обратили внимание режиссеры.

Первоначально на роль Санджая рассматривали другого актера — Дипака Парашера. Но именно Рекха настояла на кандидатуре Кабира Беди. Это было рискованное предложение: карьера Беди в Голливуде стремительно набирала обороты, и были серьезные сомнения, что он вернется в Индию ради одного проекта. К всеобщему удивлению, актер согласился, поставив условие: уложиться в трехмесячный съемочный график.

Кабир Беди стал одним из первых индийских актеров, кто добился успеха на Западе. Он снимался в Голливуде и был хорошо известен в Европе. За свою карьеру он сыграл множество ролей. После «Жажды мести» он продолжил набирать популярность.

Кабир Беди был женат четырежды и стал отцом троих детей. В первом браке с Протимой у них родились дочь Пуджа и сын Сиддхарт, который страдал от шизофрении и покончил с собой. Протима погибла в 1998 году при оползне в Уттар-Прадеше. Их внучка Алайя, дочь Пуджи, тоже стала актрисой.

После развода с Протимой Кабир женился на британской модели Сьюзен Хамфрис. У них родился сын Адам. Вскоре этот брак тоже распался.

В 1992 году Кабир женился на теле- и радиоведущей Никки Виджайкар, но их брак закончился разводом в 2005 году.

15 января 2016 года, за день до своего 70-летия, Кабир Беди женился на актрисе Парвин Дусандж, которая на 30 лет младше него.

Сегодня ему 80 лет, он продолжает сниматься в индийских фильмах для стриминговых сервисов, а также в итальянском кино.

Нандини — актриса Сону Валия

Кадр из к/ф «Жажда мести», реж. Ракеш Рошан, 1988 г.; Instagram* / sonu.waliabunnyent

Сону Валия, сыгравшая коварную и несчастную Нандини, которая погибает, пытаясь искупить свою вину, родилась 19 февраля 1964 года. Изначально режиссер Ракеш Рошан хотел видеть в этой роли Аниту Радж, но та отказалась, не желая играть отрицательную героиню.

Роль Нандини принесла Сону Валии награду Filmfare в номинации «Лучшая актриса второго плана» и, к сожалению, восприятие ее как артистки лишь в одном амплуа. За «Жаждой мести» последовали приглашения лишь на эпизодические роли. Интересно, что во время съемок фильма у нее завязался роман с Кабиром Беди.

При этом замуж она вышла за Сурью Пратапа Сингха — владельца отеля и индийского кинопродюсера — и переехала в Америку. В 2009 году, после его трагической смерти, она фактически забросила карьеру.

Лишь в 2020 году она вернулась в кинематограф. Сейчас ей 62 года, и она нацелена не оставлять кино. Большие надежды звезда возлагает на стриминговые сервисы — онлайн-платформы, по ее мнению, дарят ей возможность творчески раскрыться, попробовать себя в других амплуа.

Хиралала — актер Кадер Хан

Кадр из к/ф «Жажда мести», реж. Ракеш Рошан, 1988 г.; Getty Images / Hindustan Times / Contributor

Пожалуй, самая заметная потеря для индийского кинематографа — это Кадер Хан. Он сыграл роль Хиралала — главного отрицательного персонажа, дяди Санджая и директора отца Арти, который организовал заговор с целью завладеть состоянием семьи.

Кадер Хан был известен как блестящий актер комедийного жанра, сценарист и режиссер.

Его госпитализировали 28 декабря 2018 года после жалоб на одышку. На тот момент он проживал с младшим сыном и невесткой в Канаде. Старший сын, Сарфараз Хан, подтвердил смерть отца 31 декабря того же года. Кадер Хан ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Мистер Саксена — актер Саид Джаффри

Кадр из к/ф «Жажда мести», реж. Ракеш Рошан, 1988 г.; Getty Images / Fred Duval / Contributor

Отца главной героини, миллионера господина Саксену, сыграл выдающийся актер Саид Джаффри.

Он был очень популярен не только в Индии, но и на Западе, снявшись, например, в культовом фильме «Путешествия Гулливера» 1977 года и в бондиане «Осьминог» 1983-го.

Саид Джаффри ушел из жизни в Лондоне. Он умер 15 ноября 2015 года в возрасте 86 лет от кровоизлияния в мозг. По информации жены актера Дженнифер Джаффри, он упал в обморок в своем доме, но так и не смог прийти в сознание.

