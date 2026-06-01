Тактика выжженной земли: почему Израиль не останавливает удары по Ливану

Паузой в переговорном процессе решил воспользоваться главный союзник США на Ближнем Востоке. Израильская армия не прекращает удары по Ливану, используя тактику выжженной земли. Несколько часов назад был атакован госпиталь, в котором, якобы, размещались представители движения «Хезболла».

А всего за последнее время ранены и убиты десятки мирных жителей. Из-за действий Нетаньяху сегодня соберут срочное заседание Совета безопасности ООН. Но почему израильскому премьеру сейчас совсем не выгодно прекращать войну — разбирался корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Израиль обрушил новые удары на Ливан. На этот раз под ракеты ЦАХАЛ попал Тир — один из крупнейших портовых городов республики. Тель-Авив ударил прямо по центру населенного пункта и, конечно, попал по жилым домам. Обстрелы шли несколько дней.

Массированные атаки наносятся почти без разбора. ЦАХАЛ попадает в том числе по больницам и школам. Этот госпиталь в Тире снесли начисто — рядом с ним якобы располагался штаб «Хезболлы».

Развивается и наземная операция. Израильские солдаты пересекли реку Эль-Литани — она считается ключевым военным рубежом Ливана. Там ЦАХАЛ заняли «стратегический хребет» — крепость Бофор на юге Ливана.

«Теперь мое указание — углубить и расширить наше присутствие в районах за ним. Завоевание Бофора — это резкое изменение политики, которую мы ведем. Мы преодолели барьер страха и работаем на всех фронтах», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Причем останавливать военный каток Израиль не намерен. Это прямо заявил один из самых радикальных чиновников в Тель-Авиве — министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

«Все понимают, что нельзя оставлять на своей границе в Ливане нацистов. Нельзя оставлять на своей границе в Газе нацистов. И нельзя допускать, чтобы в Иране существовал режим, конечная цель которого — сбросить здесь атомные бомбы и привести к огромной катастрофе. Поэтому нужно продолжать, продолжать и продолжать», — заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Официальный Бейрут утверждает: Тель-Авив устраивает по сути ковровые бомбардировки, запрещенные международными конвенциями в отношении гражданского населения, заставляя мирных жителей бежать.

«Израиль должен понимать, что политикой выжженной земли, коллективного наказания и уничтожения деревень и городов он не добьется для себя ни безопасности, ни стабильности. Напротив, он лишь углубляет пропасть между собой и всеми ливанцам», — заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам.

Провозглашаемая цель Тель-Авива — создать так называемую буферную зону от юга республики до русла реки Литани и защитить от ударов «Хезболлы» приграничные израильские города.

«Они понимают: без войны их политическое положение рушится. А в условиях мира, учитывая их политическое наследие, им будет крайне сложно удержаться у власти, и на выборах они, скорее всего, проиграют», — считает политолог, директор Центра стратегических исследований и развития отношений с Ближним Востоком Ахмад Вахшитех.

Бесперебойные удары по ливанским городам осудили в Европе. Глава МИД Франции потребовал срочно созвать Совет Безопасности ООН по ситуации в Ливане. Заседание назначено уже на сегодня.

«Хотя мы признаем право Израиля, как и любого другого государства, на самооборону от атак „Хезболлы“, ничто не может оправдать продолжение израильских военных операций в Ливане и все более глубокое продвижение и присутствие на ливанской территории. Для Израиля это серьезная ошибка», — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Переговоры между военными Израиля и Ливана, проходившие накануне в Пентагоне, не принесли никаких результатов. При этом пресса в самом Израиле — его крупнейшее англоязычное издание — предупреждает: продвижение ЦАХАЛ вглубь Ливана ведет только к потерям в самой израильской армии и рискует превратить конфликт в затяжной — без четкой стратегии выхода.

