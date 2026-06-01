Умерла актриса из «Войны и мира» Лариса Жуковская

Ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Жуковская. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в МХАТ имени Горького.

Сердце актрисы остановилось 1 июня. Меньше чем через две недели, 13 июня, ей исполнилось бы 89 лет. Причина смерти не озвучена.

«Сегодня не стало Ларисы Александровны. <…> Острохарактерная актриса, Лариса Жуковская создала на сцене десятки колоритных персонажей из различных социальных слоев», — подчеркнули театре.

Жуковская родилась в 1937 году. В 1959-м окончила ГИТИС.

Актриса запомнилась многим любителям столичного театра, а вот в кино она снималась не так много. На экране артистка дебютировала в 1956 в картине «Они были первыми». Последней работой в кино стал сериал 2003 года «Сыщик без лицензии». Также зритель ее мог увидеть в двухсерийном фильме «Анна Каренина», где Жуковская воплотила образ княжны Вороновой. Снималась она и в оскароносной экранизации другого романа писателя Льва Толстого — «Война и мир». Там актриса сыграла княжну Безухову.

