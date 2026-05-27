Умерла жена актера сериалов «Сваты» и «Кухня» Дмитрия Оскина

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 60 0

Артист прожил с супругой около 50 лет. Он часто приезжал вместе с ней на съемки.

Что известно о актере Дмитрии Оскине из сериала «Кухня»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умерла жена актера театра и кино Дмитрия Оскина, известного по ролям в сериалах «Сваты» и «Кухня», — Лика. О тяжелой утрате сообщило руководство театра «Личности», в котором служит актер.

В некрологе представители театра выразили соболезнования Оскину и назвали произошедшее тяжелой потерей. В сообщении отметили, что коллектив скорбит вместе с артистом в связи со смертью его жены Лики.

С супругой артист прожил около 50 лет. Он часто приезжал вместе с ней на съемки. В браке у пары родился сын, которому уже 50 лет.

Слова поддержки актеру также адресовала актриса Ольга Сумская. Случившееся она назвала страшным горем и выразила глубокие соболезнования Оскину.

Дмитрию Оскину 68 лет. Он родился 14 февраля 1958 года и известен как актер, режиссер и один из заметных украинских конферансье. Он начал сниматься в кино с 2004 года.

В фильмографии Оскина почти 100 проектов. Зрители знают его также по проектам «Крепостная», «Формула счастья», «Женский доктор», «Слуга народа», «Ничто не случается дважды» и «Жизнь прекрасна».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти художника театра и кино Юрия Устинова. Он оформлял спектакли и кинопроекты, которые вошли в отечественный золотой фонд, на протяжении десятилетий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:52
Российские студенты-спортсмены вернутся на мировые соревнования
13:34
«Буду жечь правдой»: SHAMAN заявил о предательстве и пообещал раскрыть детали
13:28
Умерла жена актера сериалов «Сваты» и «Кухня» Дмитрия Оскина
13:21
«В половине бы не снялся»: Деревянко о заезженных сюжетах в российском кино
13:12
Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий
13:07
Песков назвал льготную цену на газ вкладом России в развитие Армении

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Выкололи глаза и отрезали язык: пропавшего подростка нашли убитым в заброшенном доме
Слезы, стресс и одиночество: что происходит с 62-летней Лолитой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео