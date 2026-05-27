Умерла жена актера сериалов «Сваты» и «Кухня» Дмитрия Оскина

Умерла жена актера театра и кино Дмитрия Оскина, известного по ролям в сериалах «Сваты» и «Кухня», — Лика. О тяжелой утрате сообщило руководство театра «Личности», в котором служит актер.

В некрологе представители театра выразили соболезнования Оскину и назвали произошедшее тяжелой потерей. В сообщении отметили, что коллектив скорбит вместе с артистом в связи со смертью его жены Лики.

С супругой артист прожил около 50 лет. Он часто приезжал вместе с ней на съемки. В браке у пары родился сын, которому уже 50 лет.

Слова поддержки актеру также адресовала актриса Ольга Сумская. Случившееся она назвала страшным горем и выразила глубокие соболезнования Оскину.

Дмитрию Оскину 68 лет. Он родился 14 февраля 1958 года и известен как актер, режиссер и один из заметных украинских конферансье. Он начал сниматься в кино с 2004 года.

В фильмографии Оскина почти 100 проектов. Зрители знают его также по проектам «Крепостная», «Формула счастья», «Женский доктор», «Слуга народа», «Ничто не случается дважды» и «Жизнь прекрасна».

