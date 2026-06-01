Визит Путина в Астану назван значимым событием для Евразии

Элина Битюцкая
Профессор Казахского национального университета Калимаш Бегалинова подчеркнула, что страны ЕАЭС стремятся к балансу между союзничеством и собственным суверенитетом.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Профессор Бегалинова: визит Путина в Астану — значимое событие для Евразии

Доктор философских наук, профессор Казахского национального университета Калимаш Бегалинова оценила прошедшие в Астане переговоры на высшем уровне. Об этом она рассказала в интервью EADaily на полях X Международной научно-практической конференции «Россия и мир: диалоги — 2026. Новая реальность».

«Визит президента России Владимира Путина в Казахстан, а также состоявшийся в Астане саммит Евразийского экономического союза стали одними из наиболее значимых и широко обсуждаемых политико-экономических событий на евразийском пространстве», — заявила эксперт.

Бегалинова также отметила: государства-участники все больше ориентируются на защиту собственных национальных интересов.

«Дальнейшая эффективность евразийской интеграции будет во многом зависеть от способности участников находить баланс между союзническими обязательствами и принципами национального суверенитета», — резюмировала профессор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин остался доволен государственным визитом в Казахстан.

