Пока машина едет сама: доверяя управление автопилоту, можно лишиться прав

С новой силой сегодня заговорили в России о том, чтобы узаконить машины с автопилотами. Виной всему стало видео, на котором прямо в центре Москвы водитель покидает свое авто и спокойно идет за покупками, пока машина сама двигается в пробке. При этом за такие фокусы по закону можно даже лишиться прав, если что-то пойдет не так. Подробнее в материала корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Час пик. Вдруг из одной машины выходит водитель и отправляется в ближайший магазин. Автомобиль едет сам.

А что, так можно было? Оказывается, можно. Ну по крайней мере технологии позволяют. Блогер, конечно, набивает себе статистику просмотров — на то он и блогер. Но инструмент, который у него даже не в руках, заслуживает внимания.

Вошел, вышел и пошел — мечта любого автовладельца. Но есть нюанс — это прямое нарушение закона.

Если в ряде стран для беспилотного транспорта уже действует отдельное законодательное регулирование, то в России такой системы пока нет.

«Совершает административное правонарушение, которое может быть трактовано, и применена ответственность в виде штрафа, а если это создает опасность для других участников дорожного движения, то это уже возможно лишение права управления», — сказал юрист Михаил Захаров.

Беспилотное вождение — пока не повсеместное явление. Но это уже перестало быть чем-то из области фантастики.

В Арабских Эмиратах «роботакси» предлагают сразу несколько компаний. В Китае эта технология тоже пользуется популярностью. Пассажир вызывает машину через приложение, и автомобиль приезжает без человека за рулем.

В России беспилотные такси сейчас работают в тестовом режиме и всего в нескольких регионах. А за работой такого автомобиля всегда следит инженер-испытатель.

«Беспилотные системы придумывают для того, чтобы повысить безопасность на транспорте, для того чтобы исключить человеческий фактор, минимизировать аварийность», — сказала эксперт по безопасности на транспорте, член Общественного совета при Минтрансе РФ Юлия Манн.

Технологии развиваются так быстро, что законодатели за ними не поспевают. И тут вопрос: их ли это промашка, или интеллект растет не по годам?

«На техническом уровне мы это можем сделать. Дальше уже встает вопрос юридический, то есть кто несет за это ответственность — водитель либо компания, и так далее, позволяет ли дорога ехать в автономном режиме», — сказал автомобильный журналист Петр Баканов.

В любом случае пока что берегись автомобиля. А что до технологий — с ними рано или поздно придется столкнуться. Разлука будет недолгой.

