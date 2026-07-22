Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Ставрополье выросло до пяти человек

Помощь им оказали амбулаторно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на окраине Невинномысска выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки беспилотников ВСУ ночью на окраине Невинномысска загорелись склады, пострадали двое человек. К ликвидации последствий привлекли пожарные группы и другие оперативные службы.
До этого, в 3:31, Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских беспилотников на промышленную зону Невинномысска.
Также Краснодарский край попал под массированную атаку украинских беспилотников. По информации властей, ранения получили как минимум три человека.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции на Украине. Боевики применяют не только беспилотники, но и ракеты. При этом противник целенаправленно наносит удары по жилым домам, автобусам, объектам гражданской инфраструктуры.
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