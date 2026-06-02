Участие подтвердили около 20 тысяч человек: Ушаков раскрыл детали программы ПМЭФ-2026

Ушаков: участие в ПМЭФ подтвердили около 20 тысяч человек из более 100 стран

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков рассказал о программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и мероприятиях с участием президента России Владимира Путина.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По словам Ушакова, участие в форуме подтвердили около 20 тысяч человек из более 100 стран. На него приедут высокопоставленные политики, представители международных организаций, крупного бизнеса, банков, науки, СМИ и общественных структур.

«По крайней мере, ясно, что более 100 стран будут представлены», — отметил помощник президента.

Деловая программа форума разделена на пять ключевых направлений. Среди них — мировая экономика между конфронтацией и сотрудничеством, структурные изменения в российской экономике, социальная сфера в эпоху новых технологий, развитие комфортной среды для жизни и технологии, которые будут определять будущее.

Саудовская Аравия и США

Страной-гостем ПМЭФ в этом году станет Саудовская Аравия. Ее делегацию возглавит министр энергетики принц Абдул-Азиз бен Сальман Аль Сауд. В состав делегации также войдут представители министерств, банков, крупных компаний и нефтяной корпорации Saudi Aramco. На форуме откроется национальный павильон королевства, а также пройдет бизнес-диалог «Россия — Саудовская Аравия».

Отдельное внимание Ушаков обратил на участие официальной делегации США. По его словам, американские представители такого уровня не приезжали на форум с 2017–2018 годов. Делегацию возглавит руководитель комиссии администрации США по искусствам Родни Кук. Он выступит на сессии «Россия — США: диалог культур».

«Естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства», — сказал Ушаков.

Путин на ПМЭФ-2026

Одним из центральных событий форума станет пленарное заседание, которое пройдет в пятницу. На нем выступит президент России Владимир Путин. Вместе с ним в заседании примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бен Сальман Аль Сауд.

До этого, 4 июня в 16:00, Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. Она состоится в Константиновском дворце.

Вечером того же дня российский лидер встретится Мирзиёевым. Переговоры начнутся с видеоконференции, посвященной старту строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Проект предусматривает два энергоблока большой мощности и два энергоблока малой мощности по 55 мегаватт.

На площадке строительства лидеров поприветствуют генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава «Росатома» Алексей Лихачев и руководитель агентства «Узатом» Азим Ахмедхаджаев. После докладов о технической готовности Путин и Мирзиеев должны дать старт работам.

«Это наш флагманский проект», — подчеркнул Ушаков.

Еще одна встреча Путина запланирована на 5 июня. После пленарного заседания он проведет беседу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Как сообщил Ушаков, стороны обсудят итоги майского визита российского президента в Пекин и дальнейшее развитие отношений России и Китая.

65 лет дипломатических отношений с Танзанией

Также помощник президента напомнил, что накануне форума в Москве пройдет государственный визит президента Танзании Самии Сулуху Хасан. Он состоится с 3 по 5 июня и будет приурочен к 65-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Ушаков назвал Танзанию одним из ключевых партнеров России в Африке.

По его словам, товарооборот между странами показывает рост. По итогам 2025 года он увеличился примерно на 20% и приблизился к 400 миллионам долларов. В числе перспективных направлений сотрудничества Ушаков назвал энергетику, промышленность, геологоразведку, транспорт, логистику, сельское хозяйство и здравоохранение.

Танзанийский лидер примет участие в ПМЭФ, выступит на пленарном заседании и посетит российско-танзанийский бизнес-диалог.

Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно с 1997 года. Он проводится под патронатом президента России и является одной из главных деловых площадок страны. В этом году мероприятия форума принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Организацией занимается фонд «Росконгресс».

Помимо деловой программы, для участников подготовлены культурные мероприятия в рамках фестиваля «Петербургские сезоны».

