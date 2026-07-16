Мог прожить тихую жизнь инженера: неожиданные повороты судьбы Олега Газманова

Он мог стать моряком, инженером или преподавателем, но судьба привела его совсем на другую сцену. Олег Газманов прошел путь от обычного парня из Калининградской области до одного из самых узнаваемых певцов страны. Его песни стали частью жизни миллионов, а фирменное сальто превратилось в символ невероятной энергии народного артиста России.

В 75 лет он не подводит итоги и не собирается уходить на покой. За ярким образом веселого и неутомимого певца скрывается история человека, который пережил взлеты и падения, научился преодолевать трудности и доказал: возраст — это всего лишь цифра.

Из Гусева — в большое плавание

ИТАР-ТАСС/Архив

Олег Михайлович Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Отец, Михаил Семенович, был военным, прошел Великую Отечественную войну в составе Третьего Белорусского фронта, дослужился до звания майора. Мать, Зинаида Абрамовна, работала кардиологом и терапевтом, во время войны была санитаркой и медсестрой.

В детстве Газманов увлекался спортивной гимнастикой и достиг звания мастера спорта. Именно из-за этого спорта его здоровье начало беспокоить, и эта тревога не покидает его до сих пор.

«У меня уже лет 30 с позвоночником проблемы», — признавался он.

После школы Олег поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище на специальность «холодильные и компрессорные машины и установки». Изначально он стремился учиться в МГТУ имени Баумана, но не получилось. В 1973 году он окончил училище, служил под Ригой, а потом стал преподавать в своем вузе. Параллельно Газманов завершил обучение в Калининградском музыкальном училище по классу гитары.

От «Атлантика» до «Эскадрона»: как моряк стал звездой

РИА Новости/Александр Макаров

Музыка всегда была рядом. Еще в Калининграде он выступал в ансамбле «Атлантик». В Москве, куда он приехал покорять столицу, начинать пришлось с нуля.

«Я брался за любую работу, чтобы закрепиться в столице», — вспоминал он позже.

Писал песни для других исполнителей. Один из первых хитов — «Белый снег» — прозвучал в исполнении Валерия Леонтьева.

Настоящий прорыв случился в конце 1980-х с песней «Люси», которую исполнил его шестилетний сын Родион. Композиция и клип моментально завоевали популярность, открыв новое направление — современную детскую популярную музыку на отечественной эстраде.

Изначально песня была о загадочной девушке, но в тот момент артист потерял голос, а песня уже была готова. И тогда он переделал текст для своего ребенка — сделал Люси… собакой.

«Шестилетний ребенок не мог петь про несчастную любовь», — объяснял позже Родион Газманов.

В итоге Газманов проснулся знаменитым — как автор, как отец, как человек, который случайно открыл новое направление в детской эстрадной музыке.

Вслед за этим Газманов выпустил сольный трек «Эскадрон», который сделал его узнаваемым во всей стране. Группа и клип появились в 1989 году и моментально стали суперпопулярными.

В 1992 году Газманов получил премию The World Music Awards в Монако, а затем гастролировал по США и другим странам, подтверждая статус одного из самых узнаваемых российских артистов за рубежом.

Семикратный обладатель Национальной российской премии «Овация», автор таких хитов, как «Туман», «Мои ясные дни», «Прощай», «Господа офицеры». Многие из этих песен стали настоящими гимнами для нескольких поколений.

«Загулявшая» песня, которая вернулась через 30 лет

РИА Новости/Юрий Абрамочкин

В 2026 году Олег Газманов запускает масштабный юбилейный тур. Концерты пройдут по всей России и за ее пределами. Название программы — «Я по жизни загулял».

Одноименная песня, которой уже 32 года, неожиданно завирусилась в интернете в 2025 году. Пользователи массово повторяли залихватские движения певца под эту песню. Так старая композиция дала название новой программе.

Газманов признается, что за последние два года написал значительно больше песен, чем за предыдущее десятилетие. И это напрямую связано с происходящими событиями.

«В последнее время я писал для наших воинов, которые сейчас воюют. Для меня это очень важно, важнее всего», — подчеркнул артист.

«Юбилей — это просто цифра»

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

О своем юбилее Газманов говорит без пафоса.

«Юбилей — это просто цифра, в этот раз такая более-менее круглая — 75», — заявил он в интервью ТАСС.

А в беседе с 5-tv.ru на премии «Люди года 2025» артист поделился, что грандиозное празднование от него можно не ждать.

«Мне в следующем году будет 75 лет, ребята. Поэтому я еще думаю, что буду делать в следующем году. Я вообще ничего не хочу отмечать», — признавался он год назад.

Несмотря на это, команда артиста уже готовит юбилейный тур. График будет плотным: от 40 до 50 концертов. И проблема не в том, чтобы придумать шоу, а в том, чтобы уместить в него все хиты.

«Хитов очень много, они уже не помещаются в двухчасовой концерт», — сетовал певец.

Спорт, сальто и «враги не дождутся»

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Олег Газманов — не просто народный артист, но и мастер спорта по спортивной гимнастике. Именно это увлечение, по его собственному признанию, и стало источником проблем со здоровьем, с которыми он борется уже более 30 лет.

Занятия спортом в юности дали о себе знать компрессионными травмами позвоночника. Несмотря на это, он не собирается сдаваться и активно поддерживает форму.

Осенью 2025 года в СМИ появилась информация, что врачи запретили Газманову делать сальто и даже заниматься спортом из-за проблем с суставами — якобы у него диагностировали коксартроз, разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. Сам певец оперативно опроверг эти слухи, опубликовав видеообращение в соцсетях.

«Все нормально, враги не дождутся!» — заявил музыкант.

Он подтвердил наличие проблем с позвоночником, как у большинства профессиональных спортсменов, но подчеркнул, что успешно справляется с ними с помощью специальных упражнений.

Помимо этого, Газманов поддерживает себя в отличной физической форме с помощью регулярных тренировок: известно, что он ежедневно отжимается столько раз, сколько ему лет.

Кстати, знаменитое сальто Газманова, которое он исполняет на сцене, появилось благодаря предложению продюсера Александра Толмацкого, отца рэпера Децла — с тех пор этот трюк стал его визитной карточкой.

И на своем юбилейном концерте в честь 75-летия артист пообещал поклонникам обязательно вернуть в репертуар песню «Эскадрон» и исполнить свое фирменное сальто.

«Сегодняшний период для меня самый счастливый»

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Газманов был дважды женат, и от первого брака у него есть сын Родион. Во втором браке с Мариной Муравьевой-Газмановой он усыновил ее сына Филиппа, биологический отец которого Вячеслав Мавроди, и воспитал как родного. Вместе с Мариной у них родилась дочь Марианна.

Супруги вместе уже более 20 лет. О своих отношениях Газманов говорит тепло и откровенно.

«Хочу признаться, что сегодняшний период нашей совместной жизни для меня, наверное, самый счастливый. Когда мы были молоды — кипели страсти, эмоции, даже споры. А сейчас, когда дети подросли, мы можем больше отдавать друг другу», — отмечал он в интервью Борису Корчевникову.

Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, они находят общие интересы, любят путешествовать и заниматься спортом.

«Нам скучно вместе никогда не бывает. Мы переживаем друг за друга. Самые сильные чувства — в любви и семье, и я очень благодарен моей Марусе за те эмоции, которые она мне дает», — признается артист.

75 лет — возраст, когда многие подводят итоги. Но Олег Газманов не намерен останавливается. Он продолжает писать песни, готовить туры, шутить о сальто и полон энергии. Похоже, его главная песня еще впереди.