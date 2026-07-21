Нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого объявили в розыск в России. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.

«Драпатый Михаил Васильевич. Дата рождения 21.11.1982. Место рождения — Сумская область. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

При этом статью, по которой разыскивают Драпатого, в министерстве не уточнили.

В 2023 году Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения. Драпатый вместе с Виктором Николюком в 2017 и 2019 годах командовал операцией объединенных сил Украины в Донбассе. Под их руководством боевики неоднократно обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР. В результате их действий погибли и пострадали свыше 150 мирных жителей.

Также Драпатый причастен к преступлениям киевского режима в Мариуполе 9 мая 2014 года. Тогда он командовал 2-м батальоном 72-й бригады, которая на полном ходу въезжала в баррикады, возведенные мирными жителями во время протестов.

В 2025 году Драпатый стал командующим объединенными силами украинской армии.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что Драпатый - новый главком ВСУ.

МВД РФ

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