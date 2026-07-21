Не стало звезды фильма «Убойный футбол» Патрика Цзе Иня

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 118 0

Артист умер в окружении родных.

Умер актер из фильма Убойный футбол- новости

Фото: © Getty Images/South China Morning Post / Contributor

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Умер Патрик Цзе Инь, звезда фильма «Убойный футбол»

Известный гонконгский актер Патрик Цзе Инь умер в возрасте 89 лет. Об его смерти сообщила семья артиста.

По словам родных, актер умер дома, в окружении близких.

«Мы глубоко опечалены тем, что вынуждены сообщить о кончине нашего любимого отца, Патрика Цзе», — сказано в некрологе.

Издание The Standard пишет, что семья исполнит волю актера и проведет церемонию прощания с ним в закрытом формате.

В последний раз артист был замечен в конце апреля в кафе — Патрик сидел вместе со своими друзьями и пил кофе. При этом актер был прикован к инвалидному креслу. В 2022 году он удостоился Гонконгской кинопремии за лучшую мужскую роль.

Патрик Цзе Инь запомнился российскому зрителю по легендарной кинокомедии «Шаолиньский футбол» (в российской версии картина называется «Убойный футбол»). Актер в этом фильме исполнил роль Сюна — тренера команды «Дьяволов». Кроме того, он снялся в таких работах, как «Бурная ночь», «Ограбление бриллианта», «Мститель». Последним проектом с его участием был фильм «Время», вышедший в 2021 году.

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