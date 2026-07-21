«Бывает во мгле»: Дочь Задорнова почтила память сатирика в день его рождения

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 6 546 0

Она опубликовала обращение к артисту, которому исполнилось бы 78 лет.

Дочь Задорнова почтила память сатирика в день рождения

Фото: www.globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

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Дочь Михаила Задорнова почтила память сатирика в день его рождения

Дочь сатирика Михаила Задорнова Елена почтила память отца в день его 78-летия. Она разместила в социальных сетях стихотворение, посвященное артисту, и обратилась к нему спустя годы после его смерти.

«Мир отныне бывает во мгле, есть уж те, что без крова и хлеба… С Днем Рожденья тебя на Земле, с Днем Рожденья тебя… но на Небе!» — написала Елена Задорнова.

Публикация вызвала отклик у поклонников Михаила Задорнова. Пользователи оставили комментарии, в которых вспомнили творчество артиста и отметили, что продолжают хранить память о нем.

«Как же вас не хватает, Михаил Николаевич», «Великий и любимый, помним и любим», «Михаил Николаевич всегда с нами!» — написали подписчики.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Он получил известность как писатель-сатирик, юморист и автор многочисленных эстрадных выступлений.

В 2016 году стало известно, что у Задорнова обнаружили опухоль головного мозга. После продолжительного лечения сатирик умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет в одной из московских клиник.

Похороны Михаила Задорнова прошли в закрытом формате. Артиста похоронили на Лесном кладбище в Риге.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера сериала «Мажор» Дмитрия Поднозова. Артист скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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