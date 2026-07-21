Захарова иронично отреагировала на увольнение Сырского и Федорова

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 108 0

Ранее Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ.

Захарова об отставке главкома ВСУ Александра Сырского

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова за «успехи на поле боя». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые „успехи на поле боя“, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, „как чудесно потрачены деньги, но надо еще“?» — написала она.

Так дипломат иронично прокомментировала недавнее заявление главы киевского режима об отстранении Сырского с занимаемого поста. До этого Зеленский объявил об отставке Федорова с должности главы оборонного ведомства Украины. Временно исполняющим обязанности стал Евгений Хмара. При этом он предложил экс-министру должность в правительстве страны.

Ранее 5-tv.ru писал об освобождении Сырского с должности главкома ВСУ. Вместо него на этот пост будет назначен генерал Михаил Драпатый.

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