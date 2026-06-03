Выгорел дотла: подробности теракта с автобусом в ДНР

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Удар случился, по словам водителя транспорта, в одну секунду.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Быковский; 5-tv.ru

Об ударе киевских боевиков по пассажирскому автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь. Все произошло в Енакиево, на территории ДНР. Украинский беспилотник атаковал прицельно. Погибли восемь человек. Еще 11, в том числе ребенок, получили ранения. Части машины разбросало на десятки метров. Салон выгорел. Вся последняя информация у корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Он передает с места трагедии.

Вот кадры с камер уличного наблюдения — на них попал момент удара. Раннее утро, еще не рассвело — значит, беспилотник оснащен камерой ночного видения. Он пикирует на автобус сзади. То есть это спланированная атака — не случайная. Взрыв такой мощный, что камеру сносит с кронштейнов.

Один из двоих водителей в момент трагедии спал. После взрыва помогал выводить людей из автобуса. До сих пор находится в шоковом состоянии.

— Доля секунды, он прилетел. Это же все в одну секунду было. Это же не ДТП.

— Быстро загорелся? Вы вытаскивали людей уже из горящего автобуса? Или он уже потом догорал, как все вышли? Люди из огня выскакивали?

— Не знаю точно.

Автобус выгорел дотла. Вот так он выглядит внутри. Еще до того, как эксперты приступили к работе, было ясно: это не «Хорнет» с его полуторакилограммовым зарядом взрывчатки. Что-то более мощное.

«На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно от ударного БПЛА самолетного типа, на которых имеются подписи на иностранном языке», — сообщил следователь СК РФ.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип БПЛА и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастные к преступлению, совершенному против мирных граждан», — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Все пострадавшие доставлены в больницы Донецкой Народной Республики. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Выгорел дотла: подробности теракта с автобусом в ДНР

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