ВС РФ освободили населенный пункт Белицкое в ДНР

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 92 0

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Новости СВО 23 июля: ВС РФ освободили Белицкое в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Бойцы соединения «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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