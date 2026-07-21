ВС РФ продолжают уничтожать портовую инфраструктуру Украины

Целями российских операторов дронов становятся исключительно оборонные предприятия или же транспорт, оказывающий поддержку военным.

В Запорожской области за минувшие сутки ударами беспилотников были подорваны несколько составов, которые везли вооружение. Кроме того, повреждены железнодорожные ветки. На передовой в Константиновке идет охота на диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются пробраться в город и организовать засады.

Также наши баллистические ракеты и беспилотники продолжают выбивать цели в портах Одессы и Николаева. Интерес представляет инфраструктура на берегу, а там масса разгрузочной техники, склады и сотни огромных емкостей с топливом.

А вот на воде - десятки судов, которые не просто ведут торговлю, а доставляют Киеву грузы военного назначения. На борту балкеров и танкеров - вооружение, техника и горючее. Причем украинцы продолжают уверять, что русские беспилотники ошибаются с целями. Но вот конкретный пример: в кадре, якобы, гражданский склад. Сам снимок выложили на сайте полицейского управления Сумской области. Вот только внимательные зрители увидели коробки с украинскими дронами-камикадзе. Более того, когда это обнаружилось, полиция снимки удалила, но это лишь доказывает, что оружие на складе действительно было.

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