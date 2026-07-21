Призрак рейха: Германия хочет получить доступ к технологиям ядерного оружия

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У Берлина есть тайный план, выяснила разведка.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Florian Gaertner; 5-tv.ru

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ФРГ хочет получить доступ к ядерному оружию

Германия пытается тайно получить прямой доступ к технологиям создания собственного ядерного оружия. По данным нашей Службы внешней разведки, Берлин уже располагает необходимой научной базой, и подобные планы вызывают тревогу не только в Москве, но и среди европейских стран. Кроме того, как утверждают в СВР, обеспокоенность немецкими ядерными исследованиями существует и внутри НАТО.

По оценкам экспертов альянса, Германия при наличии политического решения сможет создать работоспособное ядерное устройство примерно за год. В Москве связывают эти процессы с политикой канцлера Фридриха Мерца, который взял курс на резкое усиление вооруженных сил. Сам Мерц ранее заявлял, что страна переживает «эпохальный перелом». Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны Германия, по его словам, вновь оказалась перед историческим вызовом.

Намерение нынешних германских властей получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине.

Хотя в Европе сейчас многие задумались о дешевой милитаризации. Общую тенденцию продемонстрировал на авиасалоне в Британии американский концерн Lockheed Martin, показав новую, бюджетную версию снаряда для комплекса Patriot. Ракета-перехватчик будет стоить более чем в два раза дешевле нынешней, цена которой — около четырех миллионов долларов за штуку. Единственно, что производство новых ракет совместно с европейскими партнерами удастся запустить только через три года.

При этом США уже меняют сам подход к выпуску вооружений. Американцы объявили о переходе на так называемую «модель Макдоналдса» — производство с максимально простой сборкой. Такой принцип позволяет выпускать ракеты быстрее, дешевле и без использования сложного оборудования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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