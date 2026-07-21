«Потрясающий артист»: Сергей Жигунов трогательно отозвался о Дмитрии Поднозове

Актер Сергей Жигунов трогательно отозвался о Дмитрие Поднозове

Заслуженный артист России Сергей Жигунов отозвался о артисте Дмитрии Поднозове как о потрясающем артисте. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Он был абсолютно потрясающим артистом. Одним из лучших, которых я видел из тех, что я видел. Очень талантливый человек. Это большая потеря для нашего кинематографа. Мои соболезнования родным и близким», — не мог сдержать эмоций Сергей Жигунов.

Актер театра и кино, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» ушел из жизни 21 июля после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом ранее проинформировали в Санкт-Петербургском драматическом театре «Особняк», которым руководил артист.

В театре рассказали, что страшный диагноз поставили актеру еще в декабре 2025 года — врачи обнаружили рак легкого с метастазами в головной мозг.

За свою карьеру Дмитрий Поднозов снялся более чем в двух сотнях фильмов и сериалов, став родным для миллионов зрителей. Среди его наиболее ярких работ — роли в проектах «Мажор», «Тест на беременность», «Ледокол», «Духless 2» и «Карамора». У артиста остались супруга, актриса Алиса Олейник, и 27-летний сын.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер народный художник России Владимир Пименов.

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