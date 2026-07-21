Хронические недруги: от чего люди стали умирать чаще за последние 70 лет

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 116 0

Ранее на первом месте была смертность от травм и инфекций.

Онищенко: от чего умирают чаще за 70 лет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Академик РАН Онищенко: заболевания сердца вышли на первое место по смертности

Хронические неинфекционные заболевания заняли место травм и инфекций в качестве главной причины смертности на планете. Об этом в пресс-центре НСН сообщил академик Российской Академии наук (РАН), зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, структура заболеваемости кардинально изменилась.

«Если в 1950–1960‑х годах на первом месте была смертность от травм и инфекций, то сегодня на первое место выходят хронические неинфекционные заболевания. Прежде всего это сердечно‑сосудистые заболевания и онкология», — рассказал Онищенко.

При этом академик отметил, что значительные показатели по смертности людей продолжают демонстрировать и обычные инфекции.

«На сегодняшний день хронические неинфекционные заболевания унесли жизни 41 миллиона человек — это 70% всех смертей в мире за год», — привел статистику ученый.

Онищенко подчеркнул, что бремя хронических болезней продолжает расти, однако и инфекционные угрозы никуда не исчезли.

Ранее 5-tv.ru писал о главном признаке опасной опухоли, которую легко пропустить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Солнце наносит удар: Землю накроет опасная магнитная буря красного уровня
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео