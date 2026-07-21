Трагический финал: королева красоты скончалась при странных обстоятельствах

На Ямайке при странных обстоятельствах скончалась королева красоты Малкольм

На Ямайке в возрасте 35 лет скоропостижно скончалась Латойя Малкольм, являвшаяся одной из ключевых участниц национального этапа конкурса «Мисс Вселенная» в 2024 году. Об этом сообщило издание New York Post.

Официальные представители оргкомитета «Мисс Вселенная Ямайка» подтвердили печальное известие 18 июля, однако до сих пор не обнародовали конкретные причины гибели женщины.

Несмотря на то, что обстоятельства смерти остаются туманными и вызывают массу вопросов у общественности, правоохранительные органы и близкие пока воздерживаются от подробных комментариев относительно произошедшего.

Латойя Малкольм пользовалась большой популярностью на родине и считалась одной из главных претенденток на корону в 2024 году. Хотя девушке не удалось занять первое место в основном конкурсе, она все же добилась высокого признания, завоевав почетный титул «Мисс Ямайка Бикини Интернешнл» в том же сезоне.

Журналисты отмечают, что период соревнований стал для модели серьезным испытанием не только из-за высокой конкуренции, но и из-за личной трагедии — во время проведения конкурса у нее умер отец. Это событие оказало серьезное влияние на ее душевное равновесие и психологическое состояние, однако Малкольм нашла в себе силы продолжить карьеру.

Помимо профессионального моделинга, Латойя активно развивалась в медиапространстве, снимаясь в различных сериалах и принимая участие в телевизионных проектах. В последние годы своей жизни она сосредоточилась на общественно значимой деятельности.

Бывшая королева красоты инициировала благотворительный проект, направленный на поддержку подрастающего поколения. Ее программа помогала детям из малоимущих семей получать качественное образование и обеспечивала их всем необходимым для успешного старта в жизни. Коллеги и друзья вспоминают ее как человека с добрым сердцем, стремившегося приносить пользу своему сообществу до самых последних дней.

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