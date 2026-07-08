Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 128 0

Он также сказал, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла.

Трамп: перемирие с Ираном не действует

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

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Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном полностью разрушен и дипломатический путь урегулирования больше не имеет смысла. Об этом он сообщил журналистам во время саммита НАТО в Анкаре.

«Режим прекращения огня больше не действует, переговоры с Тегераном не имеют смысла», — подчеркнул американский лидер.

Иран, в свою очередь, обвинил США в подрыве меморандума агрессивными действиями.

«Нарушение иранских договоренностей в Ормузском проливе, а также продолжение военной агрессии сионистского режима и террористических актов против Ливана, сделали важные части соглашения о прекращении войны неэффективными», — говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел исламской республики.

По данным источников Axios, именно с турецкой столицы Трамп санкционировал новую военную операцию, приказав нанести удары сразу после консультаций с главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио.

Как передает The Associated Press, нынешняя атака должна стать в четыре-пять раз мощнее предыдущей, нанесенной десять дней назад. Под прицел попали иранские системы противовоздушной обороны, берегового наблюдения, а также пусковые установки противокорабельных ракет и беспилотников.

В Центральном командовании США уточнили, что силовой ответ последовал за обстрелы гражданских танкеров в Ормузском проливе. Иранское государственное телевидение тем временем подтвердило мощные взрывы в портовых городах Бендер-Аббас, Сирик и на острове Кешм.

Ранее 5-tv.ru писал, что США атаковали более 80 целей в Иране.

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