Пять человек погибли в результате атаки украинских БПЛА на Подмосковье
Еще шестеро получили ранения.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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В результате атаки украинских дронов на Подмосковье погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «МАКС».
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