Пять человек погибли в результате атаки украинских БПЛА на Подмосковье

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 15 0

Еще шестеро получили ранения.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских дронов на Подмосковье погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «МАКС».

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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