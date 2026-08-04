«Ты мне, я тебе»: Дворцов раскрыл пиар-схему Дмитриенко и Пересильд

Сергей Дворцов заявил, что Пересильд использует успех Дмитриенко для пиара

Актриса Анна Пересильд преподносит солд-аут на концерте певца Вани Дмитриенко в «Лужниках» как общий успех, но это может быть некий пиар-ход звездной пары. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Это, скорее всего, обоюдная договоренность по, возможно, пиар-стратегии, творчеству. Грубо говоря — «ты мне, я тебе», — сказал он.

Пересильд присутствовала на концерте своего возлюбленного. Юная актриса вышла на сцену и на глазах у многотысячной публики призналась ему в любви. После этого они исполнили свой совместный хит «Силуэт».

Ваня Дмитриенко провел сольный концерт в московских «Лужниках» 2 августа — это первое стадионное шоу в творческой карьере артиста. Все билеты на его выступление были распроданы — певец собрал около 70 тысяч зрителей. Кроме того, Ивана внесли в Книгу рекордов России как самого молодого отечественного исполнителя, выступившего с сольной программой в «Лужниках».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитриенко выступил на одной сцене со своей старшей сестрой Валерией.

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