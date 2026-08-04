«Понты дороже денег»: Лоза разнес скандальный концерт Билана в Москве

Юрий Лоза заявил, что концерт Димы Билана в Москве организован для масштабов

Заслуженный артист России Дима Билан готовил свой сольный концерт в Москве не ради пришедших послушать его творчество, а ради масштабов. Такое мнение в беседе с Газета.ру выразил певец Юрий Лоза.

Исполнитель решил вспомнить шоу, которое устроили в столице после триумфа Билана на песенном конкурсе «Евровидение» в 2008 году. Лоза заявил, что тогда организаторы тоже ставили цель произвести впечатление, поскольку трансляция шла на весь мир и «наши не хотели опозориться». Для этих дел, по его словам, все оборудование, а также специалисты были привлечены из-за границы.

«Там все прошло без сучка и задоринки, единственные косяки с отключением микрофонов случились лишь в конференц-зале, где как раз отечественные спецы занимались озвучкой. Это я к тому, что можно накупить горы оборудования, заказать сцены любых размеров, но где брать профессионалов, которые будут все это грамотно использовать? У нас понты дороже денег», — сказал артист.

Певец также уверен, что такая манера типична для многих современных звезд. По его мнению, артисты убеждены, что это поклонники должны им, а не наоборот.

Большое сольное шоу Димы Билана «Твой № 1» состоялось 31 августа в Москве на «ВТБ-Арене». Однако многие зрители выразили недовольство организацией мероприятия. В частности, они говорили о шестиметровой сцене, на которой артист исполнил свои известные песни. Собравшиеся утверждают, что высокое сооружение с экранами и декорациями перекрыло обзор в фан-зоне.

На возмущения поклонников отреагировал сам Билан. Он отметил, что читал реакции пришедших на концерт, и пообещал, что при организации будущих мероприятий его команда будет искать способы, которые не только сохранят зрелищность и новизну, но и порадуют зрителей.

Ранее певица Алсу заявила, что концерт Димы Билана в Москве произвел на нее сильное впечатление.

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