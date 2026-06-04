Депутат Госдумы Селезнев: энергетику и искусственный интеллект нужно «поженить»

Депутат Госдумы Селезнев: нужно синхронизировать развитие энергетики и ИИ

Развитие энергетики и искусственного интеллекта (ИИ) нужно синхронизировать, а не противопоставлять друг другу. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев на сессии «От бита к мегаватту: как ИИ меняет энергетический ландшафт» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, энергетика и ИИ должны развиваться вместе, поскольку новые цифровые технологии требуют надежной инфраструктуры, а энергетическая отрасль может получить от искусственного интеллекта дополнительные возможности.

«Не стоит противопоставлять энергетику и искусственный интеллект, это две вещи, которые надо „поженить“ в хорошем смысле этого слова», — отметил Селезнев.

Также он подчеркнул, что у России есть преимущества для развития ИИ благодаря достаточно развитой энергетической инфраструктуре. При этом, по словам депутата, в отдельных регионах уже существуют локальные дефициты и профициты электроэнергии, которые необходимо учитывать при планировании.

Селезнев пояснил, что нужно сопоставить карты развития энергетики и цифровой инфраструктуры. Такой подход позволит заранее понимать, где можно размещать дата-центры и другие объекты, необходимые для работы искусственного интеллекта, а где их рост может создать дополнительную нагрузку на энергосистему.

«Необходимо принять те решения, которые позволят ограничить неконтролируемый рост дата-центров и других ресурсов, которые необходимы для развития искусственного интеллекта, в тех регионах, которые уже энергодефицитные», — пояснил он.

Депутат добавил, что ИИ следует рассматривать не как угрозу для энергетики, а как инструмент для ее развития. По его мнению, технологии могут помочь отрасли точнее планировать нагрузки, эффективнее использовать ресурсы и лучше учитывать потребности экономики.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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