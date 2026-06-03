Калинин обозначил проблему малого бизнеса в России

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 59 0

Однако предприниматели находят выход из сложившейся ситуации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Александр Калинин обозначил проблемы малого бизнеса в России

У малых предприятий закончились средства, которые можно пустить на инвестиции. Об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» рассказал президент организации «Опора России» Александр Калинин.

«Малые предприятия говорят о том, что резервы для инвестиций у них закончились. То есть 80% предприятий сказали, что они воздержатся от инвестиций в этом году, потому что источников нет», — сообщил Калинин.

При этом большинство бизнесменов намерены продолжать свое дело.

«80% (опрошенных компаний — Прим.ред) сказали, что будут сохранять и предприятия, и работников своих», — отметил Калинин.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для прямого диалога между властью, деловыми кругами и экспертами. Помимо текущих рыночных проблем, здесь обсуждаются инвестиционная стратегия, технологические сдвиги и новые модели роста.

Для отечественной экономики форум ценен тем, что разговоры на полях превращаются в конкретные контракты и проекты, способные влиять на промышленность и занятость. Предприниматели находят здесь заказчиков и партнеров, а технологическая повестка охватывает искусственный интеллект, микроэлектронику, кибербезопасность и цифровые сервисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие темы затронет президент России Владимир Путин в выступлении на ПМЭФ-2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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