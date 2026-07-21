«Легенда»: АвтоВАЗ отпраздновал 60-летие выпуском нового внедорожника

В Тольятти запустили в производство обновленный внедорожник «Нива Легенда». Ту самую ВАЗ-2121 все-таки решили доработать как раз к 60-летию завода. Собственно, за моей спиной две фотографии. Одна сделана в 1977 году, вторая — меньше недели назад. На первый взгляд, сложно отличить, где какая. Но, видимо, в этом и есть главный секрет АвтоВАЗа. Так над чем же там все эти годы работают инженеры, попытался разобраться корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Ее ждали, в нее верили, и вот она — не машина, мечта. Такую новинку на АвтоВАЗе, видимо, берегли на особый случай. А что может быть более особенным, чем 60-летие предприятия?

«Хотя подождите, кажется, что-то подобное мы уже видели. Вот же — 77-й год. Получается, все новое — это хорошо забытое старое? Или 49 лет назад слишком уж легендарно все получилось?» — отметил корреспондент Павел Кузнецов.

«Кстати, „Нива“ на самом деле очень классная машина для путешествий, потому что мы убрали полностью вибрацию, она у меня полностью оклеена в шумоизоляцию. Это очень комфортно», — поделился ставропольский блогер Денис Бухинцев.

Он рискнул объехать на «Ниве» все регионы страны.

Кстати, официально у «Нивы» за годы было четыре рестайлинга, то есть улучшений. Но внешность, видимо, слишком удачная с первого раза получилась — угадывается даже спустя десятилетия.

«Я хочу проехать по России именно на российском автопроме. А российский автопром подходит — либо у вас „Буханка“ либо „Нива“. Вот я выбрал „Ниву“, почему? Потому что это народная машина», — рассказал Бухинцев.

Вообще, к производству машин на АвтоВАЗе всегда подходили консервативно. Та же легендарная «Семерка» выпускалась аж до 2014 года. «Восьмерки» и «Девятки» тоже были сняты с конвейера чуть больше десяти лет назад. А вот «Нива» — вот кто настоящий долгожитель. Притом с минимальными изменениями.

Если угодно, «Нива» — это автомат Калашникова в автомобилестроении. В современных машинах уже есть мультимедиа, кондиционер и даже круиз-контроль. Понятно, что до премиальности тут далеко, но ведь и не нужно. «Нива» задумывалась, как машина для сельской местности.

Можно, конечно, и «Ниву» было обновить, но на это всегда есть ответ.

«Можно. А зачем?» — уже отвечал ранее руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков на вопрос о том, можно ли сделать аналог «Пятерки» BMW.

Как и «Нива», вот это «А зачем?» тоже стало легендарным. АвтоВАЗ даже зарегистрировал такой товарный знак. Ну, и опять же — зачем что-то менять, когда и так все налажено. Вон даже в Европе на «Нивах» ездят. И вполне себе заслуженные люди — целый ученый выбирает самый успешный российский внедорожник.

«Это один из самых проходимых, а возможно, и самый проходимый автомобиль для наших гор, где дороги узкие, с небольшими, но очень крутыми поворотами», — дал свою оценку «Ниве» научный сотрудник Географического института в Белграде Милован Миливоевич.

Конечно, в целом у АвтоВАЗа к юбилею появились и новые автомобили — Iskra, Aura, Vesta. Но «Нива» — вот флагман. Кстати, новая «Легенда» получила новый мотор мощностью 90 лошадей — а это, на секундочку, целый табун. Еще кузов и у этой машины теперь с оцинковкой. Подушка безопасности пока одна — водительская, но процесс запущен.

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