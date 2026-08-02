Разрушения и пострадавшие: беспилотники ВСУ атаковали Саратов и Энгельс

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 1 933 0

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Атака беспилотников ВСУ на Саратовскую область 2 августа

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Саратове и Энгельсе повреждена инфраструктура в результате атаки дронов ВСУ

В ночь на 2 августа ВСУ атаковали объекты в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем канале в мессенджере МАКС.

Он отметил, что в результате была повреждена гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе. По предварительной информации, есть пострадавшие.

«На месте работают все оперативные службы. Предварительно, есть пострадавшие», — указал Бусаргин.

Беспилотную опасность в регионе объявили в 03:02 по московскому времени. Спустя почти час Бусаргин сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ.

Накануне в Брянской области три человека получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирской маршрутке. Дрон-камикадзе атаковал «Газель» в районе поселка городского типа Погар.

Также 1 августа в Белгородской области два мирных жителя были ранены в результате массированных атак со стороны ВСУ.

В селе Новая Нелидовка женщина получила акубаротравму, житель села Луговка Грайворонского округа был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

Кроме того, в регионе были повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
2 авг
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Саратовскую область
2 авг
Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников ВСУ на подлете к Москве
1 авг
Силы ПВО России уничтожили 152 украинских беспилотника за 12 часов
1 авг
Три человека пострадали в результате удара ВСУ по маршрутке в Брянской области
1 авг
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
1 авг
В Уфе ликвидируют последствия падения обломков сбитого беспилотника
1 авг
Губернатор Развожаев: женщина погибла при ночной атаке БПЛА на Севастополь
1 авг
Средства ПВО за ночь сбили 274 украинских беспилотника над Россией
31 июл
Мирный житель пострадал при обстреле села Углово в Белгородской области
31 июл
Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Скучно без драматургии»: Алексей Чадов про отношения с супругой
7:03
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Саратовскую область
6:51
«Разговоры о важном» вошли в перечень курсов внеурочной деятельности для школ
6:28
Трамп согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану
6:12
Зеленский потребовал от Европы и США ракеты для Patriot
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Не сможет послать»: психолог предупредила об опасности секса с роботами и ИИ
«Стало страшно»: очевидцы рассказали о моменте взрыва на Кудринской площади
«Голова сама должна включаться»: Алсу о влиянии ИИ на молодежь
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео