Прокуроры потребуют ужесточить приговор блогеру Лерчек

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 56 0

Валерию Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно, гособвинение считает это решение суда слишком мягким.

Какого приговора требует гособвинение для блогера Лерчек

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

ТАСС: гособвинение будет настаивать на ужесточении наказания блогеру Лерчек

Гособвинение осталось недовольно приговором, вынесенным блогеру Валерии Чекалиной, больше известной как Лерчек, и намерено добиваться ужесточения наказания в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Гагаринский суд Москвы 31 июля назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься продвижением своего бренда в сети в течение трех лет. Также установлен испытательный срок — пять лет — и ряд обязанностей, включая запрет на администрирование сайтов и интернет-платформ.

Собеседник агентства заявил, что прокуроры будут требовать шестилетнего условного срока, а также попросят увеличить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет. Прежде в ходе прений сторон гособвинение также просило приговорить Лерчек к штрафу на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Блогер ранее заявила о своей невиновности и просила прекратить уголовное преследование по состоянию здоровья. В последнем слове она призвала не назначать штраф, сославшись на отсутствие средств для его оплаты. Чекалина намерена обжаловать приговор.

Разбирательства связаны с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, Чекалина и соучастники схемы заключали договоры с иностранной компанией и направляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя в уполномоченные органы документы с недостоверными сведениями. Таким образом за пределы РФ было выведено порядка 251 миллиона рублей.

В апреле текущего года экс-супруг блогера Артем Чекалин был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Он также не согласен с решением суда и настаивает на полном оправдании.

Производство по делу Валерии Чекалиной было временно приостановлено в марте в связи с выявлением у нее онкологического заболевания и возобновлено в июле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лерчек планировала выезд за границу для восстановления после химиотерапии — она борется с раком желудка в четвертой стадии. В Белграде блогер должна была встретиться с врачом из Германии для вакцинации. Адвокаты Чекалиной заявили, что она не нарушала меры пресечения и строго соблюдала запреты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
1 авг
Лерчек намерена обжаловать приговор суда
31 июл
Rolls-Royce и 45 миллионов: суд оставил Лерчек без арестованного имущества
31 июл
От фитнес-марафонов до условного срока: как развивалось дело Лерчек
31 июл
Нечем платить: Лерчек попросила суд не назначать ей штраф
31 июл
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
31 июл
Блогеру Лерчек могут сменить меру пресечения на домашний арест
28 июл
Уголовное дело блогера Лерчек передали другому федеральному судье
27 июл
Лерчек планировала поездку в Белград для вакцинации после химиотерапии
25 июл
Суд возобновил производство по делу Лерчек
10 июл
«Она болеет»: Лерчек не явилась на заседание суда
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Скучно без драматургии»: Алексей Чадов про отношения с супругой
7:03
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Саратовскую область
6:51
«Разговоры о важном» вошли в перечень курсов внеурочной деятельности для школ
6:28
Трамп согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану
6:12
Зеленский потребовал от Европы и США ракеты для Patriot
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Не сможет послать»: психолог предупредила об опасности секса с роботами и ИИ
«Стало страшно»: очевидцы рассказали о моменте взрыва на Кудринской площади
«Голова сама должна включаться»: Алсу о влиянии ИИ на молодежь
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео