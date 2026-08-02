Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников ВСУ на подлете к Москве

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 105 0

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Сколько беспилотников ВСУ атаковали Москву 2 августа 2026

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожены шесть летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в первый день августа за 12 часов средства ПВО уничтожили 152 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны России. Воздушные цели сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями, а также над Крымом, Башкортостаном, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

В тот же день в Брянской области дрон-камикадзе атаковал пассажирскую маршрутку. Как пояснил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук, инцидент произошел возле поселка Погар. Удар пришелся по «Газели», в которой находились люди. Ранения получили водитель и две пассажирки, всех госпитализировали.

Кроме того, накануне автобус с 55-ю пассажирами попал под удар в Запорожской области. Погиб один человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Как минимум восемь человек пострадали 31 июля в результате атаки украинских боевиков на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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