Мадьяр: венгерскую АЭС «Пакш» полностью остановят впервые за 44 года

Венгерскую атомную электростанцию (АЭС) «Пакш» 2 августа полностью остановят из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По словам главы правительства, такое происходит впервые за 44 года.

«В связи с дальнейшим падением уровня воды в Дунае предпоследний энергоблок АЭС „Пакш“ будет отключен. <…> Вследствие этого мощность станции снизится до 240 мегаватт, и завтра (воскресенье. — Прим. ред.) она будет полностью остановлена», — говорится в сообщении.

В четверг, 30 июля, правительство Венгрии ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории республики из-за экстремальной жары. Она стала одной из причин обмеления Дуная, вода из него необходима для функционирования АЭС.

Накануне Мадьяр предупреждал, что отключение АЭС станет неизбежным, если уровень воды в реке опустится ниже 134 сантиметров. Остановка станции в таком случае, по его словам, может продлиться несколько недель.

АЭС «Пакш» находится в 100 километрах от Будапешта. Станция состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, первый из них подключился к энергосистеме в 1982 году, а последний — в 1987-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия осудила попытку атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. В МИД РФ такие действия назвали угрозой ядерной безопасности. По данным ведомства, целью удара стала площадка сухого хранения отработавшего топлива. Удар пришелся по зданию, где размещен транспортер для перевозки контейнеров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевские власти рискуют спровоцировать радиационную аварию. Она также отметила, что под обстрелы регулярно попадают рабочие подразделения и гражданский персонал станции, а также инфраструктура Энергодара.

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