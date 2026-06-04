Беглов назвал развитие промышленности локомотивом экономики Санкт-Петербурга

Беглов: локомотивом Санкт-Петербурга является развитие промышленности

Промышленное развитие и запуск новых высокотехнологичных производств остаются ключевыми условиями экономического роста Санкт-Петербурга. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам главы региона, именно промышленность формирует основу городской экономики. Новые предприятия должны не только усиливать производственный потенциал Петербурга, но и создавать рабочие места, расширять налоговую базу и привлекать инвестиции.

«Прежде всего локомотив экономики нашего города — это развитие промышленности и создание новых высокотехнологичных производств. Это самое главное. Это наша экономика. Должны создаваться рабочие места. Должны создаваться условия для налогообложения. Должны создаваться условия для привлечения инвестиций», — сказал глава региона.

Еще одним важным направлением развития Беглов назвал транспортную инфраструктуру. Сейчас в Петербурге строят вылетные магистрали эстакадного типа, которые должны разгрузить центр и позволить автомобилистам двигаться без лишних светофоров.

«В результате мы хотим к 2032 году получить возможность, чтобы из каждого отдаленного района до центра города [было возможно] доехать за 15 минут», — подчеркнул губернатор.

Отдельный блок городской программы связан с социальной сферой. Беглов выделил проект «Серебряный возраст», рассчитанный на поддержку старшего поколения петербуржцев. По его словам, речь идет о людях, которые внесли вклад в создание современных активов города.

Губернатор также подчеркнул важность работы с детьми и молодежью. В Петербурге планируют развивать лаборатории, детские сады, школы и колледжи, а также внедрять новые подходы к воспитанию и подготовке будущих специалистов.

В тот же день первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что редкие и редкоземельные металлы имеют критическое значение для современной промышленности. По его словам, они необходимы как базовым отраслям, так и сложным наукоемким производствам.

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