Путин отметил мужество и преданность моряков ВМФ России

Президент подчеркнул роль флота и профессионализм личного состава.
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин заявил, что для матросов и офицеров Военно-морского флота преданность Отечеству всегда была и остается духовной опорой и основой богатых флотовых традиций.
«Для матросов и офицеров Военно-морского флота преданность Отчизне всегда была и остается мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций», — сказал президент России Владимир Путин.
Он отметил, что российские моряки неизменно проявляют отвагу и мужество, а флот создавался волей, трудом, талантом и победами многих поколений. Путин подчеркнул, что достижения личного состава ВМФ являются результатом современных знаний и профессиональных навыков.
Глава государства добавил, что морякам выпало служить в сложный и ответственный период, приобретая опыт в реальных боевых условиях и обучаясь действовать оперативно в постоянно меняющейся обстановке. Президент подчеркнул значимость их вклада в развитие и могущество флота России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 27 июл
- Мужество — наш ответ: кому Путин вручил государственные награды в День ВМФ
- 26 июл
- Парад, соревнования и мастер-классы: как День ВМФ отметили на Северном речном вокзале в Москве
- 26 июл
- От Арктики до «Посейдона»: главные заявления Путина в День ВМФ
- 26 июл
- Путин заявил о готовности РФ защищать Калининградскую область
- 26 июл
- Путин подчеркнул роль ВМФ в обеспечении национальной безопасности и СВО
- 26 июл
- В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова
- 26 июл
- От увлечения до масштабных реформ: как Петр I создавал военно-морской флот
- 26 июл
- «Продолжаете славные флотские традиции»: Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ВМФ
- 26 июл
- Уважают и гордятся: Путин в День ВМФ рассказал об особом отношении к военным морякам в России
- 24 июл
- Поющие мосты, факелы и концерты: Петербург готовится ко Дню ВМФ
Читайте также
73%
Нашли ошибку?