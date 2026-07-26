Путин отметил мужество и преданность моряков ВМФ России

Президент России Владимир Путин заявил, что для матросов и офицеров Военно-морского флота преданность Отечеству всегда была и остается духовной опорой и основой богатых флотовых традиций.

«Для матросов и офицеров Военно-морского флота преданность Отчизне всегда была и остается мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций», — сказал президент России Владимир Путин.

Он отметил, что российские моряки неизменно проявляют отвагу и мужество, а флот создавался волей, трудом, талантом и победами многих поколений. Путин подчеркнул, что достижения личного состава ВМФ являются результатом современных знаний и профессиональных навыков.

Глава государства добавил, что морякам выпало служить в сложный и ответственный период, приобретая опыт в реальных боевых условиях и обучаясь действовать оперативно в постоянно меняющейся обстановке. Президент подчеркнул значимость их вклада в развитие и могущество флота России.

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